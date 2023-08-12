Происшествия

Псковичка изрезала сына ножом и раскаялась в суде

Псковичка ударила своего сына ножом в живот и грудь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел 22 февраля. Подсудимая в ходе ссоры ударила своего сына ножом в живот и грудную клетку, чем причинила вред здоровью.

В судебном заседании женщина полностью признала вину. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал: полное признание вины, раскаяние в содеянном, способствование расследованию уголовного дела, достигнутое примирение с потерпевшим, его мнение о снисхождении, а также наличие у подсудимой тяжелого хронического заболевания.

Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не установил.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком 2 года условно с испытательным сроком 2 года.