Происшествия

Мужчина избил знакомого в Великолукском районе, тот скончался от травм в больнице

Мужчина избил знакомого в Великолукском районе, последний скончался от травм в больнице спустя два дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

17 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о смерти в медицинском учреждении 41-летнего жителя Великолукского района. Двумя днями ранее его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

К преступлению причастен 39-летний знакомый потерпевшего. Днем 15 августа мужчина употреблял алкоголь в компании с потерпевшим в одной из деревень Великолукского района. В ходе ссоры мужчина не менее пяти раз ударил знакомого кулаком в голову, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя два дня скончался.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следователи предъявили ему обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Все обстоятельства произошедшего выясняются.