Происшествия

Свадебные платья пытались незаконно вывезти из РФ в Псковской области

38 незадекларированных свадебных платьев обнаружили в багаже гражданина Молдовы в пункте пропуска «Бурачки» на российско-латвийской границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: Псковская таможня

В четырех багажных сумках иностранец вез в страны Евросоюза новые свадебные платья, шлейф и отрез ткани. Платья различных моделей и размеров были упакованы в индивидуальные пакеты. Предварительная стоимость украшенных пайетками, бисером и стразами платьев для невест превышает 1,5 млн рублей.

По данному факту возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию). В рамках дела товар изъяли, назначили товароведческую экспертизу.