Происшествия

Жительница Пскова приревновала парня к своей сестре и ранила его ножом

Жительницу города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за удар ножом в живот знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июле местный житель со знакомым направился в гости к своей девушке. Придя в гости, они увидели двоюродную сестру девушки, и они вчетвером стали распивать спиртные напитки. В процессе застолья двоюродная сестра обвиняемой стала более тесно общаться с парнем своей сестры и говорить ему, что хочет, чтобы он к ней вернулся, поскольку раньше они состояли в отношениях. Данные разговоры не понравились обвиняемой, и она выгнала двоюродную сестру из квартиры, выбросив ее вещи на лестничную площадку.

Молодой человек со своим другом также направился на улицу, тогда обвиняемая разозлилась еще больше, взяла нож и пошла за ними на улицу. Девушка держала нож в руке и ругалась на свою двоюродную сестру. В это время парень решил успокоить ее, подошел вплотную и получил удар ножом в живот. В результате потерпевшему причинен тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи 118 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо ареста на срок до шести месяцев.