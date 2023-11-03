Происшествия

Пьяный себежанин метнул топор в голову знакомого

39-ти летний житель Себежа предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью знакомого (пункт «б» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

В ходе расследования установлено, что 13 апреля в период времени с 3.00 до 6.34 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире многоквартирного дома в Себеже, поднял с пола топор и кинул его в потерпевшего. Топор прилетел в голову мужчины, потерпевший получил раны в области волосистой части головы и левой ушной раковины.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №18 Себежского района. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.