Происшествия

Житель Острова охотился на лося без лицензии

Житель Острова охотился на лося без лицензии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

10 ноября в лесном массиве на территории Островского района обнаружили крупную тушу убитого лося. Об этом в полицию сообщил охотовед. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Подозреваемым оказался житель Острова, мужчина 1977 года рождения. У него не было соответствующей лицензии на отстрел сохатого. Подозреваемый дал признательные показания. В ходе обыска у мужчины изъяли несколько единиц зарегистрированного огнестрельного охотничьего оружия и патроны.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 «Незаконная охота» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.