Происшествия

Жители Пскова поверили «банковским сотрудникам» и лишились своих сбережений

Жители Пскова и Острова поверили мошенникам и лишились денежных средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре неизвестные под разными предлогами, в том числе, якобы, для предотвращения несанкционированного оформления кредита на собеседников, а также предоставления дополнительного заработка в Сети завладели деньгами горожан на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняются.