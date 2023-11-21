Происшествия

Доверчивые псковичи лишились денег при поиске дополнительного заработка в Сети

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, а также Псковского и Великолукского районов звонили незнакомцы и обманным путем завладели денежными средствами доверчивых людей на общую сумму более полутора миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одни мошенники предложили собеседникам свои услуги для предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а другие пообещали пользователям дополнительный заработок в Интернете. Когда потерпевшие убедились, что их обманули, то проинформировали об этом полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, а также выясняются все обстоятельства произошедшего.