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«МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей

В семье великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей, ранее погиб еще один ребенок – мальчик трех лет. Он выпал из окна, когда мать оставила его одного в квартире. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» и приводит рассказ одноклассницы женщины.

Трагедия произошла в апреле 2016 года.

«У нее тогда было только два ребенка и сожитель – отец младшего сына. Они бухали, потом ушли и оставили детей одних. Он залез на подоконник, встал к окну. Его увидели соседи, стали кричать и звать на помощь. Но ребенок сорвался, упал с шестого этажа. Его тут же отвезли в больницу, но он скончался», - рассказала одноклассница.

По ее словам, тогда на ушах стоял весь город. Много людей видело, как после падения в окне мелькало еще одно детское личико. Тогда женщину поставили на учет. Позже, в 2019 году, ее лишили материнских прав, но уже через год восстановили.

Фото: кадр из видео

Как сообщалось ранее, в Великолукском городском суде женщине предъявили обвинение в убийстве троих детей и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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По словам 55-летней матери великолучанки, она ничего не знала про смерть внуков, пишет «МК». Накануне женщина общалась с дочерью по видеосвязи. По ее беспечному тону было невозможно даже предположить, что в квартире уже три месяца разлагаются дети.

- Соседи жаловались в управляющую компанию на зловоние. Думали, крыса в вентиляцию попала, - рассказала бабушка погибших.

Все обстоятельства этого дела еще предстоит выяснить следствию. Также следователи выясняют, почему органы опеки и родная бабушка не сообщили об ужасающей обстановке, в которой жила многодетная семья.

Подробности читайте в материале «Московского комсомольца».