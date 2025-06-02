Происшествия

Убившую троих детей великолучанку признали невменяемой и отправили в лечебницу

Рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы города Великие Луки, совершившей убийство троих малолетних детей (пункты «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области, также женщину осудили за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ), мошенничество при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ) и жестокое обращение с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ).

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Установлено, что 34-летняя женщина, проживая в городе Великие Луки, убила своих двоих малолетних сыновей, 2019 и 2022 годов рождения. Позже, переехав в Куньинский район, она совершила аналогичное деяние в отношении дочери 2018 года рождения. Ранее женщина ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию детей: не проявляла заботу о духовном, нравственном и социальном развитии, умственных и физических способностях, не обеспечивала должное лечение и применяла насилие.

В 2022 году она скрыла факт рождения ребенка, не зарегистрировала его в порядке, установленном законом, ребенок не был осмотрен врачами и не был привит.

После убийств она продолжала получать социальные выплаты на содержание детей, незаконно получив более чем 80 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.

Кроме того, фигурантка, скрывшись после убийства сыновей, заперла в квартире двух своих собак, которые умерли от истощения.

Фото: Telegram-канал Shot

Псковский областной суд, с учетом заключения судебно-психиатрической экспертизы, пришел к выводу о том, что данные деяния женщина совершила в состоянии невменяемости, и применил меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.