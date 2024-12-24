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Обвиняемую в убийстве троих детей великолучанку начали судить в Пскове

24 декабря Псковский областной суд приступил в рассмотрению уголовного дела в отношении жительницы города Великие Луки по обвинению в убийстве трех малолетних детей (пункты «а», «в», «к» части 2 статьи 105 УК РФ), неисполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей (статья 156 УК РФ), мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ) и жестоком обращении с животными (пункт «д» части 2 статьи 245 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

По версии следствия, 34-летняя женщина, проживая в городе Великие Луки, убила своих двоих малолетних сыновей 2019 и 2022 годов рождения. Позже, переехав в Куньинский район, она убила дочь 2018 года рождения.

Ранее женщина не исполняла обязанности по воспитанию детей: не организовывала их обучение, не обеспечивала лечение, наносила побои и создавала антисанитарные условия. После убийств она продолжала получать социальные выплаты на содержание детей, незаконно завладев суммой свыше 80 тысяч рублей, которые потратила на свои нужды.

Фото: Telegram-канал Shot

В ходе расследования также установлено, что фигурантка, скрывшись после убийства сыновей, заперла в квартире двух своих собак, которые умерли от истощения. На основании требования уголовно-процессуального закона судебное разбирательство проводится в закрытом режиме. На период судебного разбирательства суд продлил срок временного пребывания лица, в отношении которого рассматривается дело, в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Следующее заседание назначено на 13 января 2025 года. Суд приступит к рассмотрению уголовного дела по существу.