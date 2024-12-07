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Убившая троих детей великолучанка может оказаться в психиатрической лечебнице

Убившая троих детей великолучанка может оказаться в психиатрической лечебнице. В суд направлено уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении женщины, обвиняемой в убийстве троих детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Великих Лук, уличенной в убийстве двух и более малолетних с целью скрыть другое преступление и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением. Также ее обвиняют мошенничестве при получении пособий и жестоком обращении с животными, что повлекло гибель двух животных.

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По версии следствия, в период с августа до сентября 2023 года женщина в квартире одного из домов в городе Великие Луки задушила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет. После этого, оставив тела мальчиков в квартире, а также заперев там двух живых собак, с двумя другими своими детьми женщина переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района, где совершила убийство своей восьмилетней дочери, задушив ее.

Также фигурантка в период с 2021 года по сентябрь 2023 года не исполняла обязанности по воспитанию своих малолетних детей и в период с августа по ноябрь 2023 года незаконно получала денежные пособия по рождению и воспитанию детей, достоверно зная об их смерти.

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Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установлено местонахождение фигурантки, по ходатайству органов следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, затем она помещена в психиатрический стационар.

Женщине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила наличие у нее психического заболевания и показала, что в момент совершения ею противоправных деяний она не осознавала характер своих действий и не могла ими руководить. В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело прокуратурой области направлено в Псковский областной суд для рассмотрения по существу.