Происшествия

Пропавшего без вести мужчину ищут в Пскове

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову ищет пропавшего без вести жителя Псковского района Вадима Подоянова 1964 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, уроженец деревни Старонья Псковского района, проживавший в деревне Карамышево, 29 июня 2022 года самовольно покинул Псковскую межрайонную больницу (Псков, Ленинградское шоссе, 65). До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 190 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в бело-голубую полосатую майку, коричневые трусы, домашние тряпочные тапки темного цвета с закрытым носком без задников.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении гражданина Вадима Подоянова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть) или 02.