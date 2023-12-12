Происшествия

Дорогостоящий смартфон украл безработный из магазина в Пскове

Дорогостоящий смартфон известного бренда был украден из торгового помещения по улице Советской в Пскове 11 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову, получив сообщение о произошедшем, незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате розыска в кратчайшие сроки установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался безработный, ранее уже судимый житель города Острова 1984 года рождения. Похищенный телефон обнаружили и изъяли.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В рамках проводимого в настоящее время расследования устанавливается причастность обвиняемого островича к совершению других противоправных деяний подобного рода.