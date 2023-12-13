Происшествия

Пропавшую девочку ищут в псковской Родине с 7 декабря

Александру Фролову 2006 года рождения разыскивают в деревне Родине Псковского района. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на данные ОМВД России по Псковскому району.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Установлено, что 7 декабря девочка ушла из дома в деревне Родина Псковского района, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Александры Фроловой, просят обратиться по телефону: 8-8112-676-851 (дежурная часть ОМВД России по Псковскому району) или: 02, 112.