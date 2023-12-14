Происшествия

Псковичи потеряли более шестисот тысяч рублей после звонков незнакомцев

Более шестисот тысяч рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук, Пустошки и Псковского района после телефонного общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, звонившие незнакомцы под разными предлогами, в том числе якобы предотвращения незаконного оформления кредита на собеседников, завладели их денежными средствами на общую сумму свыше шестисот тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.