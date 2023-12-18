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Дело об убийстве сфинкса в Пскове прекратили в связи с примирением супругов

Уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Пскова, обвиняемого в убийстве кошки породы сфинкс (часть 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее гибель), прекратили в связи с примирением супругов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

20 августа мужчина взял руками за задние лапы кошку породы сфинкс и один раз ударил её туловищем о спинку кровати, после чего бросил кошку на пол, в результате кошка погибла.

Суд согласился с квалификацией действий мужчины по части 1 статьи 245 УК РФ, однако в ходе рассмотрения дела от потерпевшей поступило заявление о прекращении производства по делу за примирением сторон. Женщина заявила, что претензий к своему мужу не имеет, между ними достигнуто примирение.

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Учитывая поступившее заявление, а также то, что подсудимый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, полностью признал вину, в содеянном раскаялся, принес потерпевшей извинения, в настоящее время помогает ей материально, суд пришел к выводу о возможности прекращения в отношении псковича уголовного преследования и уголовного дела в связи с примирением с потерпевшей, то есть по нереабилитирующим основаниям.