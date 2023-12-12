Происшествия

Псковича будут судить за убийство сфинкса

47-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что вечером 20 августа мужчина, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, взял руками за задние лапы кошку породы сфинкс и ударил её туловищем о спинку кровати, что привело к гибели животного.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.