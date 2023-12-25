Происшествия

Житель Пскова ударил жену стулом по голове

32-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение супруге легкого вреда здоровью (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина находился в квартире вместе с супругой, у них произошел конфликт. Обвиняемый в ходе ссоры ударил супругу стулом по голове.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.