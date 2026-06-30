Двух детей спасли при пожаре на улице Льва Толстого в Пскове

Возгорание на втором этаже многоквартирного жилого дома в однокомнатной квартире произошло на улице Льва Толстого в Пскове 29 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 2:11. Комната выгорела изнутри по всей площади. Квартира и лестничная клетка закопчены. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Спасено 12 человек, два из которых дети, эвакуированы семь человек.