Происшествия

В России мужчина получил ожоги лица при попытке пожарить шашлык

Житель Москвы получил серьезные ожоги лица, когда пытался пожарить шашлык во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в московском районе Марьина Роща. Мужчина вместе с друзьями решил не ехать на дачу в новогодние каникулы и остаться праздновать в городе. При этом в один из дней они вынесли мангал во двор жилого дома, расположенного по Складочной улице. Товарищи хотели приготовить шашлык, однако реализовать соответствующий план им так и не удалось. При подготовке один из москвичей вылил в мангал жидкость для розжига и начал поджигать угли. Пламя вырвалось прямо в лицо 34-летнему мужчине, он получил серьезные ожоги.

«Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу», — говорится в материале.

Другие подробности о состоянии гражданина пока не уточняются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего,.