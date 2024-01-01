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Происшествия

В России мужчина получил ожоги лица при попытке пожарить шашлык

06.01.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

Житель Москвы получил серьезные ожоги лица, когда пытался пожарить шашлык во дворе одного из жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в московском районе Марьина Роща. Мужчина вместе с друзьями решил не ехать на дачу в новогодние каникулы и остаться праздновать в городе. При этом в один из дней они вынесли мангал во двор жилого дома, расположенного по Складочной улице. Товарищи хотели приготовить шашлык, однако реализовать соответствующий план им так и не удалось. При подготовке один из москвичей вылил в мангал жидкость для розжига и начал поджигать угли. Пламя вырвалось прямо в лицо 34-летнему мужчине, он получил серьезные ожоги.

«Пострадавшего на "скорой" увезли в больницу», — говорится в материале.

Другие подробности о состоянии гражданина пока не уточняются. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего,.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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