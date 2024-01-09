Происшествия

Садовый дом горел в великолукской «Яблоньке»

Садовый дом горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Яблонька» в Великих Луках 8 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

В МЧС о возгорании на 5-й улице сообщили в 18:10. Садовый дом выгорел изнутри, сгорела кровля. На веранде, пристроенной к дому, сгорела кровля.

Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

Спасти от распространения огня смогли два садовых дома и хозяйственную постройку.

А в 16:22 стало известно о пожаре в деревне Екимово Опочецкого района. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. От огня спасли жилой дом, хозяйственную постройку.