Происшествия

Пропавшего мужчину с чихуахуа разыскивают в Псковской области

67-летний Александр Яковлев пропал в городе Белый Тверской области. Как сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте», мужчина может находиться в Пскове и Псковской области.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

10 января Александр Яковлев уехал на автомобиле Lada XRay золотистого цвета и пропал. С собой у него была бело-рыжая собака породы чихуахуа.

Приметы мужчины: рост 180 см, плотного телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Пропавший был одет в черно-синюю куртку, черный свитер, черные брюки и черные ботинки.

Информацию, которая поможет найти мужчину, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.