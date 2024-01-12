Происшествия

Мужчину госпитализировали с места пожара в Стругах Красных

Мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в Стругах Красных 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Садовой сообщили в 22:30. В результате пожара в доме выгорело 30 квадратных метров потолочного перекрытия. Предположительная причина — неисправность печного отопления в процессе эксплуатации.

Пострадал мужчина 1941 года рождения, его направили в медицинское учреждение.

При пожаре удалось спасти одного человека, две хозяйственные постройки, баню.