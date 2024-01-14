Происшествия

Радиоприемник и спортивную сумку украли у пенсионера в палкинской деревне

Житель Санкт-Петербурга, 1950 года рождения сообщил полицейским, что из его дачного дома в деревне Дулово Палкинского района вечером 29 декабря украли имущество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В доме выбили стекло и украли радиоприемник, спортивную сумку, другое имущество, а также продукты питания.

Сотрудники отделения полиции по Палкинскому району установили подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый житель Палкинского район 1980 года рождения. Он дал признательные показания. Похищенное обнаружили и изъяли.

Ветеран поблагодарил палкинских полицейских за проявленные профессионализм и оперативность в работе, добавили в ведомстве.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 «Кража» УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Проводится расследование.