Происшествия

Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку

Собаку, которую местные жители называли талисманом Идрицы, отравили и выбросили в мусорный контейнер. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Идрице» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Милена Мельник / «Подслушано в Идрице»

«Это Боб, его отравили и выкинули в мусорку. Видимо, кто-то посчитал, что вправе распоряжаться чужими жизнями. Собаку похоронили. Берегите своих животных, они слишком доверчивы этому миру», - написала женщина.

В комментариях многие подписчики отметили, что знали собаку.

«Боб был талисманом Идрицы. Приятно его было видеть у магазинов, какое-то тепло от этого было», - рассказала подписчица сообщества.

Отмечается, что у пса Боба не было хозяина, с детства собака имела инвалидность.

Также сообщается, что в мусорном контейнере рядом оказалась другая собака мелкой породы. Хозяева забрали труп животного, чтобы похоронить.