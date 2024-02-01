Происшествия

Сотрудники ФСБ пресекли совершение наркопреступлений в Псковской области

Сотрудники УФСБ России по Псковской области в результате реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий пресекли совершение наркопреступлений на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В январе прошлого года осуждённая, действуя согласно отведённой ей роли в составе преступной группы, изымала из заранее оборудованных в Псковской области тайников упаковки с наркотическим средством, разделяла его на более мелкие партии и перемещала в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Общая масса изъятых наркотических средств составила более 11 килограммов.

Кроме того, установлено, что в июне 2022 года женщина использовала заведомо поддельный паспорт гражданина России для заключения договора найма гаражного бокса в Московской области.

Ее признали виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое организованной группой в особо крупном размере) и одного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного паспорта гражданина Российской Федерации).

Приговором Дедовичского районного суда женщине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ей назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.