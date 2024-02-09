Происшествия

Челябинца будут судить в Псковской области за мошенничество

27-летний житель Челябинской области предстанет перед судом в Великих Луках по обвинению в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, выполняя роль курьера в составе организованной преступной группы, прибыл на территорию Великих Лук для совершения мошеннических действий в отношении пожилых граждан.

Сообщники обвиняемого совершали телефонные звонки на стационарные телефоны великолучан и сообщали им заведомо ложную информацию о совершении их родственниками дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. После этого предлагали решить вопрос об освобождении их от уголовной ответственности путем передачи денежных средств. При получении согласия обвиняемый прибывал к месту жительства обманутых граждан и забирал у них наличные денежные средства. В результате преступной деятельности организованной группы 20 и 21 февраля 2023 года в Великих Луках у трех потерпевших было похищено 550 000 рублей и совершена попытка хищения 200 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.