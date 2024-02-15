Происшествия

Оскорбление соседки обошлось гдовичке в три тысячи рублей

Оскорбление соседки обошлось жительнице гдовской деревне Слобода в три тысячи рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

В ноябре прошлого года она высказала в адрес своей соседки оскорбительные слова. Действия женщины квалифицировали по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

«Женщина вину не признала, пояснила, что с потерпевшей у них конфликт более 10 лет, что потерпевшая сама стала высказываться в ее адрес, она же никаких оскорблений в этот день не говорила», - говорится в сообщении.

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.