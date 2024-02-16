Происшествия

В Порховском районе продолжаются поиски пропавшей девочки

Следственные органы СУ СК России по Псковской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения малолетней жительницы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Ориентировка: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

По предварительным данным, 11-летняя Маргарита Антипова пропала без вести вечером 1 января в деревне Полоное Порховского района. На момент исчезновения она была одета в розовую куртку, чёрные брюки, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

В настоящее время следователи, сотрудники полиции и спасатели продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения малолетней девочки. На территории деревни Полоное и реки Полонка продолжаются поисковые мероприятия, дно реки обследуют водолазы ГУ МЧС России по Псковской области, Следственного комитета Российской Федерации, а также водолазы Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». По делу устанавливаются и допрашиваются лица, которые могут обладать значимой для следствия информацией. Следователи отрабатывают все возможные версии исчезновения малолетней, в том числе криминального характера.

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Тех, кто располагает сведениями, которые помогут найти девочку, просят позвонить на короткие номера 123 или 112, а также дежурные номера следственного управления 8(911)362-27-78, 8(911)360-10-92, 8(81134)2-32-89.