Происшествия

Река Сороть подтопила часть дороги в Пушкиногорском районе

Весенний паводок на территории Пушкиногорского района привёл к разливу реки Сороть. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Фото здесь и далее: страница Оксаны Филипповой в социальной сети «ВКонтакте»

Река подтопила часть региональной дороги у деревень Зимари и Кашино.

«В течение дня специалисты администрации района, МЧС, районных филиалов "Псковавтодора" и "Пскопассажиравтотранса" мониторят уровень подъёма воды. Выехав на место, убедились, что на сегодняшний день проезд по двум подтопленным участкам дороги возможен, общественный транспорт и автолавка в рабочем режиме осуществляют подъезд к этим населенным пунктам», - отметила глава района.

Для обозначения краёв проезжей части подтопленных участков дороги дорожники установили сигнальные вехи.



