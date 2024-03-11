Общество

Мониторинг ситуации по паводку продолжают в Псковском районе ежедневно

Мониторинг ситуации по паводку на территориях Псковского района, подверженных подтоплениям, ведется в прежнем ежедневном режиме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

«За выходные дни ситуация стабилизировалась: река находится в русле, благодаря морозным ночам и солнечным дням вода постепенно отступает. Все обращения, которые поступали за выходные дни, специалистами отработаны. Фотографии даются по ситуации на текущий момент», - говорится в сообщении.

Если возникают неотложные вопросы по данной теме, жители района могут обратиться в ЕДДС Псковского района для оперативного реагирования по телефону 8(8112) 29-31-13. Звонки принимаются круглосуточно.