Общество

Дежурство противоразмывных поездов организовано в Псковской области

Сотрудники Октябрьской магистрали провели подготовку сооружений и объектов транспортной инфраструктуры к сезону ледохода и пропуску паводковых вод в границах Санкт-Петербург-Витебского региона ОЖД (включает в себя железнодорожные линии на территории Санкт-Петербурга, Псковской области и юго-западе Ленинградской области). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Для оперативного реагирования на паводковые ситуации на крупных железнодорожных станциях – Гатчина-Товарная-Балтийская, Веймарн (Ленинградская область), Великие Луки и Дно (Псковская область) – организовано круглосуточное дежурство четырех противоразмывных поездов. В состав каждого из них входят вагоны с бутовым камнем, щебнем и другими материалами, необходимыми для укрепления земляного полотна и оперативного устранения последствий паводка.

Напомним, в границах Псковской, Ленинградской областей и Санкт- Петербурга определено 94 локации, где потенциально существует опасность размыва земляного полотна. С 1 марта железнодорожниками проводится проверка 13 водомерных постов, ежедневно собирается информация о состоянии ледяного покрова и уровня рек. Кроме того, совместно с представителями эксплуатирующих организаций проведен осмотр 5 плотин, замечаний по их состоянию не выявлено.