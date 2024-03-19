Общество

Сергей Лаврухин: Паводковая ситуация в Псковской области стабильная

Паводковая ситуация в Псковской области стабильная. Об этом начальник ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Непосредственно после подрыва льда паводковая ситуация улучшилась. Сейчас затора нет, в данный момент река Великая практически полностью освободилась от льда. Псковско-Чудское озеро еще стоит, но уровень воды растет. Ситуация стабильная, каких-то проблем с паводковой ситуацией мы не видим», - сказал он.

Он уточнил, что весна пришла достаточно спокойно, и подтопления в регионе были локальными.