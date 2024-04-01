Происшествия

Уголовное дело возбудили после утопления ребенка в Бежаницком районе

В Бежаницком районе возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей гибель ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Сообщение об обнаружении в одной из деревень Бежаницкого района тела 5-летнего ребенка с признаками утопления поступило в правоохранительные органы 31 марта. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).

По версии следствия, 31 марта 2024 года в вечернее время малолетний ребенок в ходе прогулки вблизи дома по месту жительства в деревне Лющик Бежаницкого района провалился через образовавшуюся в почве яму в наполненное водой техническое сооружение, в результате чего утонул.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.