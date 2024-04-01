Происшествия

Массы гексогена, который нашли в иконах в Псковской области, хватит на подрыв пятиэтажки

Массы гексогена, который нашли в иконах в Псковской области, хватит на подрыв пятиэтажки, сообщил начальник отдела криминалистов УМВД России по Псковской области.

Видео: Telegram-канал Zvezdanews

Также он отметил, что кроме взрывчатки в церковной утвари нашли диверсионные взрыватели с замедлителями, применяемые спецподразделениями, и радиоплаты с разъемами для сим-карт, сообщается в Telegram-канале Zvezdanews. Для того, чтобы собрать и привести в готовность взрывное устройство из этих компонентов, понадобятся считанные минуты, добавил криминалист.

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Напомним, в Псковской области перекрыт канал поставки взрывчатки из Украины под видом икон.

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При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку, из груза достали 27 бомб.

Лицо, причастное к контрабанде, задержано, организаторов и соучастников привоза в Россию взрывчатки из Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск, привлекут к уголовной ответственности, отмечает ФСБ.