Канал поставки взрывчатки из Украины под видом икон перекрыт в Псковской области

Фото: © ЦОС ФСБ России

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФТС России перекрыт трансграничный контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины транзитом через страны Европейского союза», - заявили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В спецслужбе сообщили, что в ходе досмотра автомобиля на международном автомобильном пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок государственной границы) сотрудники ФСБ обнаружили во ввозимой партии православных икон и церковной утвари взрывчатку иностранного производства, пишет «Интерфакс».

«Всего из груза, следовавшего по маршруту: Украина-Румыния-Венгрия-Словакия-Польша-Литва-Латвия-Россия, извлечено 27 закамуфлированных в иконы и готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7», - сказали в ЦОС.

Там добавили, что «задержано лицо, причастное к совершению преступления», следственным отделом УФСБ по Псковской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России (незаконное перемещение через границу взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору).

В ФСБ подчеркнули, что «организаторы и соучастники преступления, в том числе иностранные граждане, будут объявлены в розыск и привлечены к уголовной ответственности согласно российскому законодательству».

В спецслужбе не раскрыли личность задержанного и не привели других подробностей спецоперации.