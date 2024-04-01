ФСБ опубликовало видео пресечения в Псковской области канала доставки взрывчатки с Украины под видом икон

ФСБ опубликовало видео пресечения контрабандного канала доставки взрывчатых веществ с Украины. В изъятых в Псковской области иконах был спрятан гексоген, свидетельствует видео, пишет РИА Новости.
По данным RT, у водителя задержанного в МАПП «Убылинка» в Псковской области автомобиля российское и украинское гражданство.
«Православные иконы сделали в Киеве, после чего их отправили в Черновцы, а затем в Румынию, откуда водитель, с его слов, их забрал. Груз без каких-либо проблем проехал 2 тыс. км, его спокойно пропускали на досмотре в шести странах ЕС, в том числе в Литве и Латвии. При этом в Румынии ввозимый груз тщательно досмотрели», - отмечается в сообщении.
Напомним, в Псковской области перекрыт канал поставки взрывчатки из Украины под видом икон.
При досмотре автомобиля на пункте пропуска в Псковской области в православных иконах и церковной утвари с Украины нашли иностранную взрывчатку, из груза достали 27 бомб.
Лицо, причастное к контрабанде, задержано, организаторов и соучастников привоза в Россию взрывчатки из Украины, в том числе иностранцев, объявят в розыск, привлекут к уголовной ответственности, отмечает ФСБ.