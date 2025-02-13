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Мужчине, перевозившему взрывчатку в иконах через границу в Псковской области, ужесточили наказание

Мужчине 1993 года рождения, перевозившему взрывчатку в иконах в Россию через госграницу в Псковской области, увеличили срок наказания. Псковский областной суд, по обращению прокурора, увеличил срок с 5,6 до 10 лет лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Суд первой инстанции установил, что подсудимый, находясь в одном из городов Румынии, вступил в преступный сговор, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств. Согласно договоренности, мужчина должен был за денежное вознаграждение осуществить перевозку из Румынии на территорию Российской Федерации 31 коробки с церковной утварью, включая иконы, в которых были оборудованы тайники, содержащие взрывчатые вещества и взрывные устройства.

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Реализуя задуманное, подсудимый разместил коробки в прицепе автомобиля и выехал с территории Румынии в направлении Российской Федерации.

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По приговору Пыталовского районного суда мужчина 1993 года рождения признан виновным в незаконном перемещении через таможенную границу взрывчатых веществ и взрывных устройств, его осудили по части 1 статьи 222 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Было назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 10 000 рублей.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость назначенного наказания.

Рассмотрев апелляционное представление прокурора, изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда изменила приговор.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, способа его совершения, данных о личности виновного подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.