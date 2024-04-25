Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание дома на улице Старотекстильной в Пскове

Специалисты МЧС России ликвидируют пожар на улице Старотекстильной в Пскове сегодня, 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 12:13 поступило сообщение о возгорании в нежилом доме. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение кровли на площади 72 квадратных метра. Пострадавших нет.

Причину возгорания предстоит установить дознавателям Госпожнадзора.

На месте работали 11 специалистов и 3 единицы техники.