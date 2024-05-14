Происшествия

Педофила в Псковской области отправили в колонию на 18 лет

Жителя поселка Бежаницы приговорили к лишению свободу за насильственные действия сексуального характера над малолетними детьми 9 и 10 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчине по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ с применением статьи 64 УК РФ назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ – 15 лет 6 месяцев лишения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 15 лет.

Псковский областной суд окончательно приговорил преступника к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними детьми, на срок 15 лет.

В пользу малолетних потерпевших взыскана компенсация морального вреда.