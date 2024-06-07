Происшествия

Курьера мошенников из Дно приговорили почти к трем годам тюрьмы

Жителя города Дно привлекли к уголовной ответственности за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Осенью 2023 года в поисках заработка мужчина в Интернете устроился на «работу», стал ездить по указанным ему «техническим отделом» адресам и забирать деньги, затем клал их на счет своей банковской карты или счет банковской карты своей знакомой и переводил на указанные счета, оставляя себе процент от получаемой суммы.

За время «работы» мужчина получил по трем адресам от людей преклонного возраста два платежа по 200 000 рублей и один платеж в 405 000 рублей.

Всем потерпевшим сотрудники «Технического отдела» сообщали ложную информацию о том, что их родственники попали в ДТП, им нужна срочная помощь в виде предметов первой необходимости и денег для решения вопросов об освобождении от уголовной ответственности.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возместил потерпевшим имущественный ущерб.

Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ, частью 2 статьи 159 УК РФ, и назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В пользу потерпевших с него взыскали суммы в размере: 144 834 рубля, 349 833 рубля и 144 833 рубля в счет возмещения ущерба от преступлений.