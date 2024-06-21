Происшествия

Рыба всплыла на реке Ловать в Великолукском районе

Рыба всплыла на реке Ловать в Великолукском районе. Об этом сообщил местный житель Андрей Сухоруков в сообществе «Ревизорро Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Ревизорро Великие Луки»

«Вся рыба всплыла. Вот только приехал оттуда, такая картина», – отметил автор публикации.

В комментариях местные жители отмечают, что загрязнение локализуется на реке Ловать в Великолукском районе по координатам 56.373214,30.518151. Комментаторы предполагают, что причиной гибели рыбы является загрязнение воды или деятельность браконьеров.