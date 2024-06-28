Фотофакт: Светофор на площади Ленина в Пскове погнулся из-за непогоды

Светофор погнулся на площади Ленина в Пскове из-за непогоды, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.
Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области, в свою очередь, отметил, что энергетики в Псковской области перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. 89 аварийных бригад и 89 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 122 дизельных генератора общей мощностью 2,8 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.