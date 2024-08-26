Происшествия

Острович задолжал по алиментам более 100 тысяч и оказался за решеткой

Острович наказан за неоднократную неуплату алиментов свои сыновьям (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый, которого ранее уже подвергали административному наказанию, не осуществлял платежи на содержание несовершеннолетних сыновей 2006 и 2007 годов рождения. В результате образовалась задолженность в размере 101 233 рубля.

Подсудимый полностью признал вину в совершении указанного преступления. Он не оспаривал тот факт, что после привлечения к административной ответственности не трудоустроился официально и имеет значительную задолженность по исполнительному производству.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание виде 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При назначении наказания суд учел, что уважительных причин, по которым подсудимым нарушались алиментные обязательства, как по состоянию здоровья, так и в силу иных объективных обстоятельств - не установлено. Наличие у подсудимого неофициального источника дохода не лишало его возможности вступать в иные трудовые отношения и работать по трудовому договору в целях надлежащего исполнения своих алиментных обязательств.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности судом не установлено.