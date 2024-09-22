Происшествия

Ушедшего из школы 11-летнего ребенка разыскивают в Великих Луках

Ушедшего из школы Михаила Максименко 2013 года рождения разыскивают в Великих Луках. Об этом сообщили в группе поискового отряда «След» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «След» / «ВКонакте»

Мальчик ушёл сегодня в 9:25 из школы №2, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

В настоящее время мальчик проживает в Центре помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (Великие Луки, улица Щорса).

Был одет в синюю школьную форму, светлую рубашку, кроссовки с белой подошвой. С собой рюкзак (чёрный с белым).

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить об этом поисковому отряду «След»: +79113767676.