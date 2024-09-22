Происшествия

Мужчина пострадал из-за неосторожной эксплуатации печи в Новосокольническом районе

Мужчину госпитализировали из-за нарушения правил эксплуатации печи в деревне Клевцово Новосокольнического района 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В 20:51 поступило сообщение о пожаре. Пожарными МЧС России ликвидировано возгорание жилого дома. Пострадал мужчина 1981 года рождения. Его госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники.

Напомним, что ранее в МЧС напомнили жителям Псковской области правила использования печи после длительного простоя.