Происшествия

Советами, как безопасно растопить печь после простоя, поделились в МЧС

От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и иные строения. Как безопасно растопить печь после длительного простоя сообщили в группе «МЧС Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Согласно списку рекомендаций, данных сотрудниками службы перед растопкой печи после длительного простоя необходимо:

Перед началом отопительного сезона проводить профилактические мероприятия: прочистить трубу и дымоход, заделать имеющиеся щели и покрасить их при наличии трещин, прогорания или деформации замени колосник, дверцу топки и плиту (в русской печке). Предпочтительнее красить печь в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать неисправности и трещины, к тому же, на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма. На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Нельзя класть на лист дрова и другие легковоспламеняющиеся материалы. При розжиге печи не следует использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. Для предотвращения перегрева печи её следует топить не более двух часов. Лучше делать это два-три раза в день, но ненадолго. Мебель, занавески и другие горючие предметы не должны находиться ближе 50 сантиметров от разогревающейся печи. Никогда не оставлять печь без присмотра во время розжига и не возлагать эту ответственность на детей.

В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звони по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».