Советами, как безопасно растопить печь после простоя, поделились в МЧС

От неисправных печей загораются подсобные помещения и хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и иные строения. Как безопасно растопить печь после длительного простоя сообщили в группе «МЧС Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
Согласно списку рекомендаций, данных сотрудниками службы перед растопкой печи после длительного простоя необходимо:
- Перед началом отопительного сезона проводить профилактические мероприятия: прочистить трубу и дымоход, заделать имеющиеся щели и покрасить их при наличии трещин, прогорания или деформации замени колосник, дверцу топки и плиту (в русской печке).
- Предпочтительнее красить печь в белый цвет, так как это позволит своевременно обнаруживать неисправности и трещины, к тому же, на белом фоне хорошо заметен чёрный след от дыма.
- На полу перед топкой должен лежать неповреждённый предтопочный лист размером не менее 50х70 сантиметров из негорючего материала. Нельзя класть на лист дрова и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- При розжиге печи не следует использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.
- Для предотвращения перегрева печи её следует топить не более двух часов. Лучше делать это два-три раза в день, но ненадолго.
- Мебель, занавески и другие горючие предметы не должны находиться ближе 50 сантиметров от разогревающейся печи.
- Никогда не оставлять печь без присмотра во время розжига и не возлагать эту ответственность на детей.
В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звони по номеру вызову пожарной охраны «101» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».