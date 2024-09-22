Происшествия

Продолжаются поиски псковички с родинкой на верхней губе

Полиция продолжает поиски пропавшей без вести жительницы Псковского района Натальи Цветковой 1990 года рождения. Исчезнувшая 10 июня 2017 года после ссоры со своим сожителем ушла от него на перекрестке дорог около деревни Лопатово Псковского района, до настоящего времени её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Приметы: на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы средней длинны, темные глаза.

Особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы родинка, имеется послеоперационный шрам в районе живота справа.

Была одета в матерчатые штаны в полоску черно-белого цвета, желтую футболку, серую куртку, коричневые резиновые сапоги.

У Натальи Цветковой при себе был полиэтиленовый пакет, туфли белого цвета, мобильный телефон (кнопочный) Nokiа в корпусе черного цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19. Контактные телефоны: 593-300.