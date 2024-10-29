Происшествия

Артснаряд и мину нашли в невельской деревне Казенные Лешни

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки обнаружила в Невельском муниципальном округе в деревне Казенные Лешни артиллерийский снаряд калибра 76 мм и минометную мину калибра 82 мм. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фотографии: управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях Псковской области

Также группа разминирования из Пскова идентифицировала минометную мину калибра 120 мм в Псковском районе вблизи деревни Ворошилино.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).